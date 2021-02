Pandemie im Kreis Viersen : Zwei Menschen sterben nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Zwei Menschen aus dem Kreis Viersen sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis am Montag mit. Aktuell gelten 400 Personen im Kreisgebiet als infiziert. Der Inzidenz-Wert ist gesunken.

Eine 90-jährige Frau aus Grefrath und ein 54-jähriger Mann aus Willich sind an den Folgen der Corona-Krankheit gestorben. Das teilte der Kreis Viersen am Montag mit. Insgesamt wurden dem Kreis seit Samstag, 30. Januar, 78 neue Corona-Fälle bekannt.

Im evangelischen Altenzentrum in Oedt wurde ein weiterer Corona-Fall bekannt: Ein Bewohner wurde positiv getestet, damit erhöht sich die Zahl der dort bekannten Fälle auf drei. Auch in einer evangelischen Kindertageseinrichtung in Willich wurde eine Corona-Infektion bekannt.

In Grefrath gibt es aktuell 27 positive Fälle, in Kempen 37, in Tönisvorst 35 und in Willich 36.