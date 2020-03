Fußball-Landesliga : Teutonia siegt souverän und rückt dichter heran

St. Tönis (uwo) Eine fast tadellose Vorstellung zeigte Fußball-Landesligist Teutonia St. Tönis im Auswärtsspiel bei der Holzheimer SG. Der Tabellenzweite setzte sich souverän mit 4:0 (1:0) beim Abstiegskandidaten durch und verkürzte den Rückstand auf die Tabellenspitze auf drei Punkte.

Den ersten Sieg im sechsten Anlauf leitete Ioannis Alexiou gegen die tief stehenden Gastgeber nach einer Ecke per Kopf ein (12.). Das 1:0 war der Beginn einer einseitigen Partie, in der Holzheims Kapitän Pascal Schneider frühzeitig die Ampelkarte sah (35.). Eine völlig überzogenen Entscheidung, die St. Tönis zusätzlich in die Karten spielte. Anlass zur Kritik gab lediglich die Chancenverwertung, denn die Gäste ließen vor der Pause ein paar dicke Möglichkeiten liegen. Die deutliche Überlegenheit drückte sich erst nach dem Seitenwechsel in Zahlen aus. Mit einem Doppelpack beteiligte sich Burhan Sahin am 16. Saisonsieg (52./70.) und baute damit seine persönliche Ausbeute auf 17 Saisontore aus. Den Schlusspunkt gegen den nach der Pause immer härter einsteigenden Abstiegskandidaten setzte Lukas Stiels (83.).