Handball-Verbandsliga : TS Grefrath bangt um den Einsatz der Brüder Heesen

Grefrath Im Lokalderby der Handball-Verbandsliga erwarten die Hausherren die Turnerschaft St. Tönis.

Marcus Anstötz vom Handball-Verbandsligisten Turnerschaft Grefrath hat am Samstag um 18.15 Uhr gleich doppelten Grund, sich auf das Lokalderby gegen die Turnerschaft St. Tönis zu freuen. Zum einen weil es eben ein Derby ist, zum anderen ist auf der anderen Seite in Horst Grützner sein Schwiegervater in spe beim Gegner als Co-Trainer mit an Bord. „Wir kennen uns ja schon lang genug und wissen das schon zu lösen, dass wir dann 60 Minuten Gegner sind“, sagt Anstötz zum Familienaufeinandertreffen recht entspannt. Noch entspannter wäre es für ihn, wenn die Brüder Geron (Ellenbogen) und Robert Heesen (Finger) nach ihren Verletzungen wieder fit sind. Hinter dem Einsatz beider Spieler steht noch ein Fragezeichen, ob sie am Samstag auflaufen.