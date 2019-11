Fußball-Landesliga : Teutonia feiert sechsten Sieg in Folge

St. Tönis Die Kastrati-Elf baut ihren Vorsprung in der Landesliga aus. Der VfR Fischeln bleibt nach dem 2:6 gegen den PSV Wesel Tabellenletzter.

Im Gleichschritt mit Spitzenreiter Spvvg. Sterkade-Nord setzt sich Teutonia St. Tönis weiter von der Konkurrenz ab. Der Tabellenzweite ließ sich auch von den zuletzt viermal in Folge siegreichen VSF Amern nicht stoppen und setzte den eigenen Siegeszug fort. Der verdiente 3:1 (2:0)-Sieg gegen den Tabellendritten war bereits der sechste Sieg in Serie für das Team von Trainer Bekim Kastrati, das immer mehr in die von vielen zugeschriebene Rolle des hoch gehandelten Mitfavoriten schlüpft.

Die spürbar mit Selbstvertrauen ausgestatteten Gastgeber kamen blendend in die Partie, weil Brian Dollen nach Vorarbeit von Ndrin Maloku schon nach 120 Sekunden das 1:0 gelang. Danach ging es unspektakulär weiter und die Gäste erspielten sich für einige Zeit ein Übergewicht, ohne zu einer nennenswerten Torchancen zu kommen. Nach einer halben Stunde übernahm Teutonia wieder die Initiative und ließ dabei zwei gute Möglichkeiten zum 2:0 liegen. Das erzielte Burhan Sahin per Elfmeter, nachdem Dollen von den Beinen geholt wurde (45.). Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung spulten die Hausherren ihr Programm im zweiten Durchgang souverän ab und spätestens nach dem 3:0 durch Dollen (55.) war das Duell der Dauersieger entschieden. Im Gefühl des sicheren Sieges nutzte Kastrati die Gelegenheit, einigen Akteuren noch Spielpraxis zu geben. Darunter litt dann auch der Spielfluss ein wenig. Das 3:1 durch Andreas Kremer (87.) bedeutete nur noch Ergebniskosmetik.

Der VfR Fischeln musste im Kampf gegen den Abstieg einen Rückschlag hinnehmen. Eine Woche nach dem Erfolgserlebnis in Scherpenberg unterlag der Tabellenletzte dem PSV Wesel-Lackhausen mit 2:6 (0:5). Schon zu Pause war die Begegnung entschieden, weil sich die Grün-Weißen in der Defensive zu viele Fehler leisteten, die die äußerst effektiven Gäste gnadenlos ausnutzten. VfR-Trainer Kalli Himmelmann musste in ein altes Lied einstimmen: „Hinten legen wir vor und vorne machen wir die Dinger nicht. Trotzdem Kompliment an die Mannschaft, die bis zum Schluss versucht hat, zumindest das Ergebnis anders zu gestalten“.