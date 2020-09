Grundschulen in Kempen : i-Dötzchen lernen für sicheren Schulweg

Verkehrssicherheitsberater Martin Gennert von der Kreispolizei trainiert mit Schulanfängern der Kempener Regenbogenschule den sicheren Schulweg. Foto: Norbert Prümen

Kempen Ein Gehwegtraining steht für die i-Dötzchen jedes Jahr auf dem Stundenplan. Dabei erfahren sie von Polizeihauptkommissar Martin Gennert, worauf sie im Straßenverkehr achten müssen.

Links, rechts, links, rechts: Zu jeder Seite schauen die Erstklässler jeweils zweimal, bevor sie die Straße an ihrer Grundschule, der Regenbogenschule in Kempen, überqueren. Doch bevor es in die „Praxis an die Straße“ ging, erklärte Martin Gennert den Kindern die ersten Regeln: „Also, wenn ich die Hand hebe, möchte ich etwas Wichtiges sagen, und ärgern ist verboten“, sagte der Polizist mit einem Augenzwinkern und brachte die Kinder direkt zum Lachen. Schon stehen sie parat: In Zweier-Reihen geht es nach draußen.

Schon seit 2003 ist er der Mann von der Kreispolizei Viersen, der mit den i-Dötzchen in Kempen, St. Hubert und Tönisberg ein Gehwegtraining macht: Martin Gennert, zuständig für die Verkehrsunfallprävention. Mitten auf den Gehweg legt er ein langes, rotes Seil ab, was den Bürgersteig in zwei Hälften teilt. Er möchte wissen: „Eine Seite ist für die Kinder und eine für Erwachsene, wer weiß denn, wo die Kinder laufen sollen?“ Sofort gehen viele Hände in die Höhe. Die Kinder der „Erdmännchen“-Klasse wissen sofort die Antwort. „Ihr könnt euch das so merken, dass Kinder immer an der Häuserseite stehen oder gehen sollen“, sagt Martin Gennert.

Info 2019 fünf verletzte Kinder bei Unfällen in Kempen Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Viersen sind 2018 in ganz Kempen drei Kinder, während sie zu Fuß unterwegs waren, verletzt worden. Im vergangenen Jahr 2019 waren es fünf Kinder. Im gesamten Kreis Viersen waren voriges Jahr 74 Kinder an Verkehrsunfällen beteiligt, davon 13 Kinder in Kempen. Im Jahr 2018 waren es im Kreis 78 Kinder und 18 aus Kempen. Noch 2016 waren im gesamten Kreis Viersen 103 Kinder bei Unfällen verletzt worden. 25 Unfälle davon ereigneten sich in Kempen.

Er erklärt kindgerecht in Bildern. Das Training soll Spaß machen. Deshalb: „Schaut mal, dort in der Rinne, da wohnen kleine Knabberkrokodile“, sagt der Polizeibeamte. Er zieht damit alle Aufmerksamkeit auf sich, um als nächstes den „Stopp-Stein“ ins Gespräch zu bringen.

Spannend wird es jetzt an der Straße. Zwar ist es früh am Morgen, alle Elterntaxis sind schon weg, doch es herrscht reger Betrieb auf der Eichendorffstraße. Die Autos nähern sich langsam der Gruppe, einige bleiben stehen, winken den Kindern, durchgehen zu können, andere fahren mit Schrittgeschwindigkeit vorbei. Die Unsicherheit bei den Autofahrern kennt Martin Gennert und empfiehlt deshalb: „Fahren Sie langsam, bremsbereit, aber fahren sie durch.“ Denn es kann bei dem Gehwegtraining schon passieren, dass das ankommende Auto anhält, das Kind die Straße überqueren möchte, der Gegenverkehr aber durchfährt. Um solche gefährlichen Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen, solle man einfach weiterfahren. Auch an der Ampel rät der Polizeihauptkommissar den Kindern: „Wenn die Ampel zwischendurch auf rot springt, könnt ihr euren Weg noch zu Ende gehen auf die andere Seite.“ Die „Erdmännchen“ kehren in ihre Klasse zurück. Im Kopf bleiben Begriffe wie Stoppstein oder Kinderseite hängen.