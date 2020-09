Volksbank in Tönisberg : Automat gesprengt: Polizei wertet die Spuren aus

Am Mittwochmorgen sprengten Unbekannte den Geldautomaten in der Volksbank in Tönisberg und stahlen Geld. Foto: Norbert Prümen

TÖNISBERG Die spektakuläre Sprengung des Geldautomaten in der Volksbank-Filiale ist auch am Tag danach das Gesprächsthema im Bergdorf. Es gab in den vergangenen Monaten etliche ähnlich gelagerte Fälle vor allem im Viersener Westkreis. Die Täter konnten jeweils unerkannt entkommen.

Noch keine neuen Erkenntnisse haben die Ermittler der Kriminalpolizei, die die Sprengung des Geldautomaten in der Volksbank-Filiale untersuchen. Dies teilte Polizeisprecher Wolfgang Goertz am Donnerstag auf Anfrage mit. Am Mittwoch hatten unbekannte Täter gegen 3.15 Uhr den Automaten mit einem Gasgemisch zur Explosion gebracht und waren mit einer unbekannten Menge Bargeld mit einem bereit stehenden dunklen BMW geflohen. An dem Gebäude an der Vluyner Straße, in dem sich die Selbstbedienungsfiliale der Volksbank Krefeld befindet, entstand erheblicher Sachschaden.