Lions-Club Kempen : Lions: Adventskalender von Pankarz

Kempen Der Lions-Club Kempen gibt erstmals einen Adventskalender heraus. Der Verkaufserlös kommt bedürftigen Kindern zugute. Die Käufer nehmen an einer Verlosung mit vielen Gewinnen teil.

Noch gibt es ihn nur als Prototypen, doch ab Anfang Oktober wird er an drei Verkaufsstellen erhältlich sein: Der erste Adventskalender, den der Kempener Lions-Club „Thomas a Kempis“ in diesem Jahr herausgibt. „Damit wollen wir einen Ersatz schaffen für unsere sonstigen Weihnachtsaktivitäten, die in diesem Jahr leider ausfallen mussten“, erklärt Michael Starke, der aktuelle Lions-Präsident in Kempen. Die Auflage liegt bei 2500 Stück, der Preis beträgt fünf Euro. Der Reinerlös kommt hilfsbedürftigen Kindern in Kempen zugute.