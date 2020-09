Prozess in Mönchengladbach : Opfer der Autobahn-Fahrt auf Motorhaube ist ein Pflegefall

Prozess in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Angeklagte sei in ihrer Steuerungsfähigkeit nicht eingeschränkt gewesen, sagte ein psychiatrische Gutachterin vor Gericht. Eine Unfallmedizinerin beschrieb die Verletzungen des Opfers.

Im Prozess um eine Autobahn-Irrfahrt mit einem Mann auf der Motorhaube sagte am Mittwoch eine psychiatrische Sachverständige aus. Sie fand bei der 51-jährigen Angeklagten keine Hinweise auf eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt. Die Frau muss sich seit dem 15. Juni wegen der Vorwurfs des versuchten Totschlags vor dem Landgericht verantworten. Sie soll nach einem Streit auf einem Rastplatz, bei dem sich ihr damaliger Lebensgefährte auf die Motorhaube setzte, losgefahren und mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h über Autobahnen gefahren zu sein.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, dass sie den Mann durch mehrfache Spurwechsel sowie das Fahren in Schlangenlinien von der Motorhaube befördern wollte. Dies gelang schließlich durch ein plötzliches Bremsmanöver auf der A 61 Richtung Venlo. Der hohe Alkoholwert der Angeklagten zum Tatzeitpunkt von rückgerechnet 2,3 Promille sei überraschend, so die Gutachterin. Denn die Polizisten sowie der Arzt, der die Blutentnahme vollzog, machten zum Verhalten der 51-Jährigen abweichende Aussagen. Manche beschrieben sie als nicht alkoholisiert wirkend, einer sprach von einem merklichen Lallen und Wiederholungen bei der Aussage.

Insgesamt sei das Nachtatverhalten der Frau, die sich an die Fahrt sowie das Bremsmanöver, bei dem der Geschädigte auf die Straße fiel, nach eigener Aussage nicht erinnern kann, widersprüchlich. Die psychiatrische Sachverständige sprach von einer „sehr ausgestanzten Amnesie“, für die es keine psychiatrische Erklärung gäbe. „Es gab ein sehr scharfes Einsetzen und Abbrechen, ein zu kurzes Zeitfenster, um den Alkohol abzubauen.“

Die Angeklagte hatte vor Gericht erklärt, am Tatabend auf dem Weihnachtsmarkt zuvor mehrere Glühwein getrunken zu haben. Mehrere Zeugen berichten an diesem sechsten Verhandlungstag, dass der Alkoholkonsum des Geschädigten durch die Beziehung mit der Angeklagten gestiegen sei. Kein Treffen habe ohne Alkohol stattgefunden, beide hätten häufig Bier, teilweise auch Schnaps konsumiert und wären im Anschluss an den Alkoholkonsum auch Auto gefahren.