Pädagogische Kompetenz erweitern : Freiwilliges Soziales Jahr auf dem Annenhof

Kempen Ziel sind die Förderung des lebenslangen Lernens und der Erwerb von Kompetenz und Persönlichkeitsbildung. Bevor man sich entscheidet, kann man das Kinderheim kennenlernen.

Das Kinderheim St. Annenhof bietet ab dem 1. August Interessierten ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst in der Einrichtung an der Oelstraße an. Die Absolventen erwarten in den unterschiedlichen Gruppen des St. Annenhof interessante Aufgaben rund um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Der Bundesfreiwilligendienst wird in der Regel über zwölf zusammenhängende Monate absolviert, unter 27-Jährige leisten den Dienst in der Regel in Vollzeit, über 27-Jährige entscheiden selbst über eine Arbeitszeit zwischen 20 und 39 Stunden pro Woche.