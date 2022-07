Hospital zum Heiligen Geist : Die Urologie hat jetzt zwei Chefärztinnen

Kempen Die Urologie bekommt eine neue Doppelspitze: Dr. Maryam Mirza Tabatabaei wechselt von Düsseldorf nach Kempen und soll Oberärztin Dr. Melanie Homburger unterstützen.

In den vergangenen Jahren erwarb Melanie Homburger durch ihre Tätigkeit in verschiedenen Abteilungen die Zusatzbezeichnungen medikamentöse Tumortherapie, spezielle Kinder- und Jugendurologie und Proktologie. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Laparoskopie, die sie in der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Hospital begann und nun in der Urologie etablieren konnte. Für dieses Fachgebiet entschied sich die Medizinerin, da es für sie mit Patienten aller Geschlechter und Altersklassen unwahrscheinlich vielseitig ist. „Wir begleiten Patientinnen und Patienten oft über viele Jahre, was ich persönlich sehr schön finde“, erklärt die Chefärztin. Ihr Ziel in ihrer neuen leitenden Position ist es, eine urologische Abteilung weiterzuführen, in der das Wohl der Patientinnen und Patienten im Vordergrund steht, jeder einzelne Gehör findet, sich gut aufgehoben fühlt und in der eine Medizin auf höchstem fachlichen und technischen Niveau gelebt wird.

Nun bekommt sie Unterstützung von Maryam Mirza Tabatabaei. Sie wurde in Teheran im Iran geboren und siedelte im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland über. Hier musste sie zunächst die Sprache lernen, bevor sie ihren Platz in der Gesellschaft finden konnte. Den Wunsch, Medizin zu studieren, übernahm sie von ihrem Vater und erfüllte sich diesen nach Beendung ihres Abiturs an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wo sie ihre Promotion in der Nephrologie absolvierte. Die allgemeine Chirurgie begeisterte die junge Medizinerin bereits im praktischen Jahr im Marien-Hospital in Düsseldorf. Bei ihrer folgenden Exkursion in die Urologie im Alexianer-Krankenhaus in Krefeld wurde Tabatabaei vorrangig in der Kinderurologie, in der plastischrekonstruktiven Urologie und in der Tumorchirurgie geprägt. „Mein Ziel war es jedoch, das ganze Spektrum der Erwachsenen-Urologie ebenfalls zu beherrschen“, erklärt die 49-Jährige. Nach 14 Jahren wechselte sie in ihre Heimatstadt Düsseldorf und war maßgeblich am Aufbau der Kinderurologie im Marienhospital beteiligt, deckte jedoch zusätzlich das gesamte Spektrum der Erwachsenen-Urologie ab.