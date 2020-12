Mülhausen/Oedt : Blaue Schafe auf Verkehrsinsel mahnen zum Masketragen

Mülhausen/Oedt Sie erinnern an der Verkehrsinsel Grasheider Straße/Ecke Kempener Straße daran, möglichst immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ein Teil der Herde steht sonntags auch auf der Verkehrsinsel der Tönisvorster Straße in Oedt.

In Mülhausen und Oedt mahnen blaue Schafe mit einer Maul-und-Nasen-Bedeckung vor dem Coronavirus . Seit dem vorigen Jahr grasen „Blauschafe“ auf dem Gelände der Liebfrauenschule sowie im Vorgarten von Haus Salus, dem Altenheim der Liebfrauen-Schwestern.

Die Schafe lässt Bonk in den Duisburger Werkstätten für Menschen mit Behinderung herstellen. Heute erinnern sie die Verkehrsteilnehmer an der Verkehrsinsel Grasheider Straße/Ecke Kempener Straße daran, möglichst immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ein Teil der Herde steht sonntags auch auf der Verkehrsinsel der Tönisvorster Straße in Oedt.