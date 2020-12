Fünf Verfahren eingeleitet : OSD verzeichnet 24 Einsätze wegen Verstößen gegen Corona-Regeln

Zwei Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes kontrollieren am Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt die Einhaltung der Maskenpflicht. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht in der Düsseldorfer Innenstadt hat der OSD am Mittwoch zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Auch in einer Pizzeria und zwei Kiosks hielt man sich nicht an die Regeln.

Der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) in Düsseldorf verzeichnet weiter viele Einsätze im Zusammenhang mit den Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Den neuesten Zahlen zufolge gab es allein am Mittwoch 24 Einsätze – unter anderem wegen der Maskenpflicht. Auf der Schadowstraße wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 30 Menschen belehrt, weil sie keine Maske trugen. Zudem wurden zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Aber auch in der Gastronomie kam es wieder zu Verstößen. So kontrollierten OSD-Mitarbeiter eine Trinkhalle im Stadtteil Golzheim, in der Gäste bewirtet wurden und zudem die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde. Auch eine illegale Müllansammlung entdeckten die Mitarbeiter. Die Bewirtung untersagten sie und leiteten ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

In einem Kiosk in Flingern stellten die OSD-Mitarbeiter neben diversen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung zudem gewerberechtliche Verstöße fest. So fehlten Pfand- und Preisangaben und der Aushang des Jugendschutzgesetzes. Auch hier wurde ein Verfahren eingeleitet. Zudem trug ein Mitarbeiter seine Mund-Nasen-Bedeckung unter der Nase Milch, Zucker und Rührstäbchen waren zur Selbstbedienung bereitgestellt.

In einer Pizzeria in Friedrichstadt wurden ebenfalls Gäste bewirtet, ein Gast rauchte im Lokal. Zudem fehlte am Eingang Desinfektionsmittel, wie die OSD-Mitarbeiter bei einer Kontrolle feststellten. Dem Betreiber wurde die Bewirtung untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Insgesamt hatte seit dem 18. März knapp die Hälfte der rund 16.300 Einsätze des OSD einen Bezug zur Corona-Schutzverordnung. In der Leitstelle gingen am Mittwoch dazu nach Angaben der Stadt 23 Anrufe ein – seit März sind es bereits mehr als 11.500.

