Astrid-Lindgren-Grundschule in Kempen : Ein neues Klettergerüst, damit Kinder lernen, mutig zu sein

Astrid-Lindgren-Grundschule in Kempen

Kempen Lange Zeit fehlte das Geld, aber nach zwei Jahren der Planung und Finanzierung ist nun an der Astrid-Lindgren-Grundschule im Kempener Norden eine neue Spiellandschaft eingeweiht worden.

Seit neun Jahren ist Sabine Stammen nun Schulleiterin an der Astrid-Lindgren-Grundschule im Kempener Norden. „In dieser Zeit habe ich noch nie ein Klettergerüst eingeweiht“, sagt sie. Umso mehr freut sich die Direktorin, dass es endlich so weit ist: Auf dem Außengelände wurde eine große Seillandschaft für die Erst- bis Viertklässler nach zwei Jahren des Wartens nun fertig gestellt.

„Es kann gerade immer nur klassenweise bespielt werden, und wir müssen auch hier Abstand halten“, sagt Sabine Stammen. Derzeit besuchen 250 Schülerinnen und Schüler die Grundschule . In den Pausen dürfen sich dann jeweils die Schüler einer Klasse an den Seilen ausprobieren, schwingen üben, hangeln, klettern, balancieren. „Dadurch sollen unter anderem die Motorik und das Gleichgewichtssystem stimuliert werden“, erläutert Schulleiterin Stammen.

Es wird eng an Grundschulen

Für i-Dötzchen in Mönchengladbach

Für i-Dötzchen in Mönchengladbach : Es wird eng an Grundschulen

Lese-Tüten für Erstklässler an der Löwen-Grundschule

Löwen-Grundschule in Hückeswagen

Löwen-Grundschule in Hückeswagen : Lese-Tüten für Erstklässler an der Löwen-Grundschule

Lernen in Nettetal

Lernen in Nettetal : Kinder fürs Distanzlernen fit machen

Wichtig war der Rektorin, dass alle Klassen etwas davon haben. Und so entscheidet jedes Kind selbst, wie weit es bei dem Spielgerät gehen möchte: „Die Kinder lernen, mutig zu sein und auch zu sagen, was traue ich mich und was nicht“, erzählt die Schulleiterin.