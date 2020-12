Zahlungen an Kempen, Willioch, Tönisvorst, Grefrath : Gewerbesteuer: Ausgleich für Kommunen

Kreis Viersen Die Kommunen im Kreis Viersen sollen fast 14 Millionen Euro als Hilfe in der Corona-Krise erhalten. Dies teilte der FDP-Landtagsabgeordnete Dietmar Brockes mit. Demnach soll das Geld noch in diesem Jahr fließen.

Über diese Hilfe hinaus stellt das Land den Kommunen in diesem Jahr durch das Gemeindefinanzierungsgesetz die Rekordsumme von gut 12,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Hinzu kommt die dauerhafte Entlastung über die Kosten der Unterkunft, die in diesem Jahr zusätzlich rund eine Milliarde Euro in die kommunalen Kassen bringen wird. Auch investiert NRW rund eine Milliarde Euro mehr in die Krankenhäuser, der Bund weitere 630 Millionen Euro.