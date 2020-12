Lichterfahrt in Kempen : Landwirte bringen Licht zu den Menschen

Lichterfahrt in Kempen

Kempen Etwas Vergleichbares hat Kempen noch nicht erlebt: 27 lichtergeschmückte Traktoren sowie ein Auto mit Anhänger fuhren eine mehr als acht Kilometer lange Strecke durch die Stadt und berührten die Herzen der Menschen.

An den beiden Altenheimen überreichten die Landwirte jeweils einen geschmückten Tannenbaum. Bürgermeister Christoph Dellmans setzte den Stecker und brachte die Bäume damit zum Leuchten. Auch beim St. Annenhof und beim Krankenhaus gab es Geschenke.

Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist als Träger der beiden Altenheime Von-Broichhausen- und St.-Peter-Stift bedankt sich für die Initiative, die den älteren Menschen in dieser schwierigen Zeit Licht und Hoffnung gebracht hat. Den weihnachtlich illuminierten Trecker-Treck an den beiden Kempener Seniorenheimen genossen die Bewohnerinnen und Bewohner sichtlich, sagte Einrichtungsleiter Jürgen Brockmeyer: „Eine tolle Geste – danke!“ Kostenpflichtiger Inhalt Die Initiative der Ortsbauernschaft, festliche Stimmung bei denjenigen zu verbreiten, die unter der Corona-Pandemie am meisten leiden, sei von vielen Menschen dankbar angenommen worden.