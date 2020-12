Festtage in Radevormwald : Weihnachtsgottesdienste der lutherischen Gemeinde

Festtage in Radevormwald

Radevormwald Auf dem Platz vor dem Wartburghaus wird es unter anderem einen Familiengottesdienst an Heiligabend geben, zu dem der echte Esel aus Bethlehem eingeladen ist. Anmelden zu den Gottesdiensten können sich Gläubige telefonisch.

Die evanglisch-lutherische Kirchengemeinde infomiert über die geplanten Gottesdienste an den kommenden Festtagen und die damit verbundenen Regelungen.

An Heiligabend, 24. Dezember, wird es um 15 Uhr einen Familiengottesdienst im Freien auf dem Gelände des Wartburghauses geben. Die Weihnachtsgeschichte wird vorgespielt und dabei werden wir den echten Esel von Bethlehem und ein Schaf aus der Herde der Hirten zu Gast haben. Geleitet wird der Gottesdienst von Pfarrer Philipp Müller und Pfarrerin Manuela Melzer. Auch im Freien ist der Platz begrenzt, daher ist die Teilnahme nur nach Anmeldung im Gemeindeamt möglich. Um 17 Uhr ist Christvesper mit Pfarrer Müller unter Beteiligung einiger Sänger des Paul-Gerhardt-Chores. Eine Beteiligung ist nur im Livestream möglich, den man über unsere Homepage erreicht ( radevormwald-kirche.de ). Um 22.30 Uhr folgt die Christmette in der Lutherischen Kirche mit Pfarrerin Manuela Melzer unter Beteiligung einiger Sänger des Gospelchors. Eine präsentische Teilnahme ist nach Anmeldung im Gemeindeamt möglich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit im Livestream mit zu feiern.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, ist um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Lutherischen Kirche mit Pfr. i.R. Dietrich Menn. Ein Anmeldung ist nicht nötig. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist um 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst der lutherischen und der reformierten Kirchengemeinde im Freien auf dem reformierten Friedhof mit Pfarrer Dr. Dieter Jeschke.