Gebühren 2021 in Kempen : Höhere Müllgebühren durch Corona

Den Lockdown nutzten offenbar viele Menschen zum Ausmisten im März und April. Die Sperrgutmenge stieg und sorgte für höhere Unternehmervergütung und Deponiekosten, die die Stadt nun in den Gebührenberechnungen für das nächste Jahr auffangen muss. Im Ganzen stiegen die Kosten um rund 145.000 Euro. Auch ein Überschuss aus dem Vorjahr in Höhe von rund 84.000 Euro konnte das nicht abdecken.

Die Friedhofsgebühren für das Jahr 2021 steigen in allen Bereichen nur leicht an. So steigen etwa die Kosten für den Erwerb von Nutzungsrechten für eine Reihengrabstätte (Nutzungszeit 25 Jahre) um 3,4 Prozent auf 980 Euro, für eine Stelle in einer Wahlgrabstätte um 2,6 Prozent auf 1195 Euro. Für Urnen wird es bei einer Urnenreihengrabstätte um sechs Prozent teurer auf dann 623 Euro. Für eine zweitstellige Urnenwahlgrabstätte ist es ein Plus von 4,1 Prozent auf 1665 Euro.