Projekt in Oedt : FDP bringt neue Idee für den Kita-Standort ein

Projekt in Oedt

Noch steht der Standort für den Kita-Neubau in Oedt nicht fest. Foto: Norbert Prümen

Oedt Demnach soll das bisherige Areal Skaterbahn, Basketball- und Bolzplatz nicht auseinander gerissen werden. Gleichzeitig sollen mehr Parkplätze geschaffen und die Verkehrswege entzerrt werden.

Die FDP lässt nicht locker in Sachen Standort Kita-Bau in Oedt. Der Grefrather Gemeinderat hatte sich im Juni mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den Neubau der DRK-Kita in Oedt auf der Wiese des Bolzplatzes vor der Schule zu realisieren. Die Gemeindeverwaltung hatte eine Fläche hinter der Schule bevorzugt. Mit dem Beschluss hatte die Politik die Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht. Die Verwaltung ist zurzeit dabei, die Beteiligung der Öffentlichkeit vorzubereiten. Danach hatte es von Anwohnern und Jugendlichen Proteste gegeben. Die Anwohner fürchten mehr Verkehr, die Jugendlichen wollen den Bolzplatz behalten.