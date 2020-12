Jahreshauptversammlung der Kempener Bruderschaft : Schützen der Hüskes Krone tagen in der Kirche

Kempen Bei der Jahreshauptversammlung wurde Johannes Hoff zum neuen Brudermeister gewählt. Sein Vorgänger Thomas Krings war 30 Jahre lang im Vorstand der Schützen gewesen.

Dass eine Schützen-Bruderschaft die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in eine Kirche einlädt, gab es im deutschen Schützenwesen bestimmt noch nie. Daher sorgten die Schützen der St.-Marien-Bruderschaft Hüskes Krone Schmalbroich bei ihrem Patronatsfest an Maria Empfängnis für ein Novum. Normalerweise tagt Hüskes Krone nach der traditionellen Messe in der Kirche St. Josef im Vereinsheim Schmitz-Gilsing an der Oedter Straße und lässt die Versammlung in geselliger Runde ausklingen. Doch wegen der Corona-Pandemie war das in diesem Jahr nicht möglich.