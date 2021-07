Die Kreispolizei Viersen gibt Tipps zum Einbruchschutz (1) : Fachberater der Polizei informieren

Serie Kreis Viersen Mit diesen Maßnahmen können sich Haus- und Wohnungsbewohner vor Einbrechern schützen. Fachberater der Kreispolizeibehörde Viersen informieren Schritt für Schritt.

In einer Zeit, in der corona-bedingt viele Menschen viel zu Hause waren, in der zwischenzeitlich die Zahl der Wohnungseinbrüche zurückgegangen war, ist der Einbruchschutz bei vielen ein wenig aus dem Fokus herausgerückt. Darum geben Mitarbeiter der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Viersen Tipps, wie sich Haus- und Wohnungsbewohner am besten vor Einbrechern schützen können.