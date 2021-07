Corona im Kreis Viersen : Impfzentrum: Ab sofort ganztägig ohne Termin

Von diesem Freitag an kann man ohne Termin zwischen 8 und 20 Uhr zum Impfzentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülken kommen und sich impfen lassen. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Ab sofort ist Impfen im Impfzentrum des Kreises Viersen ganztägig ohne Termin möglich. Das erklärte ein Sprecher des Kreises Viersen am Freitag.

Ab sofort ist Impfen im Impfzentrum des Kreises Viersen ganztägig ohne Termin möglich. Das erklärte ein Sprecher des Kreises Viersen am Freitag. Am Montag hatte das Impfzentrum erstmals Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten – allerdings nur im Zeitfenster von 15 bis 18 Uhr. Nun sind Impfungen im Zentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülken an sieben Tagen die Woche von 8 bis 20 Uhr ohne Anmeldung möglich. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, werden die Besucher gebeten, alle erforderlichen Dokumente wie den Personalausweis oder Reisepass sowie den Impfausweis mitzubringen. Verimpft werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Die Aktion beschränkt sich auf das täglich verfügbare Impfstoffkontingent.