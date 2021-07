Kabarett in Kempen : Die „Nachtschnittchen“ machen den Kabarett-Anfang in Kempen

Kempen In Kempen gibt es wieder Comedy und Kabarett. Die Nachholtermine liegen nun vor. Den Anfang macht Helmut Sanftenschneider mit den „Nachtschnittchen“.

Das Kempener Kulturamt hat jetzt die Termine für das Nachhol-Abonnement für Comedy und Kabarett bekannt gegeben. Im Abo eingeschlossen sind ein Termin aus der Saison 2019/20 und fünf Termine aus dem Jahr 2020/21. Alle Veranstaltungen finden im Forum St. Hubert statt. Am jeweiligen Abend sind zwei Veranstaltungen terminiert, die erste um 18.30 Uhr, die zweite um 20.30 Uhr. Eine „neue“ Saison gebe es wegen der vielen Nachholtermine nicht, hieß es aus dem Kulturamt. So wurden die Termine für die Saison 2021/22 um ein Jahr verschoben.

Los geht es mit den „Nachtschnittchen“ mit Sascha Thamm, Christian Hirdes und Kevon o Neal am Montag, 30. August, und Dienstag 31. August. Moderieren wird Helmut Sanftenschneider. Die kultige Show aus dem Ruhrgebiet hat seit rund 15 Jahren eine feste Anhängerschaft. Die „Promis“ der Comedy, Kabarett und Kleinkunst treffen sich hier an einem einzigen Abend. Und der stecke wie immer voller Überraschungen, meint Helmut Sansftenschneider.

„Denn er weiß nicht, was er tut“ – so heißt das Programm von Sascha Korf. Er kommt am Montag, 26. September, und Dienstag, 21. September ins Forum nach St. Hubert. Im Gepäck hat er Schnelligkeit, Energie und Situationskomik, Alltagsbetrachtungen und Improvisation. Er befinde sich auf dem Weg ins ultimative Glück, sagt er und muss in diesem Zusammenhang auch die Frage stellen: Was ist eigentlich Glück?