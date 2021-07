Lackwerke Peters in Kempen : Dank Corona-Schnelltests kehrt Normalität zurück

Lackwerke Peters in Kempen

Tilman Sehlen während einer Schnelltest-Phase am Peters-Sozialgebäude. Foto: Lackwerke Peters

Kempen Bei den Lackwerken Peters in Kempen wurden regelmäßig Corona-Schnelltests angeboten. Nun besteht Hoffnung, dass die Corona-Daumenschrauben bis zum Spätsommer gelockert werden können.

Zufrieden mit dem freiwilligen Corona-Schnelltest-Angebot auf dem Betriebsgelände der Lackwerke Peters in Kempen zeigt sich Tilman Sehlen. Das Mitglied der Corona-Steuergruppe schätzt, dass das Team des Hülser Apothekers Karl Bedau binnen knapp drei Monaten rund 1000 kostenlose Schnelltests für die Mitarbeitenden durchgeführt hat. „In jeder Woche hat die Löwen-Apotheke bei uns zwischen 80 und 90 Schnelltests durchgeführt“, sagt Tilman Sehlen, bei Peters Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Mitarbeitenden der Peters-Gruppe, sagt der Diplom-Ingenieur, hätten das Angebot gut angenommen – auch um für sich selbst Klarheit zu haben.

Das Schnelltest-Angebot habe entscheidend dazu beigetragen, dass das Coronavirus bei Peters kaum eine Chance gehabt habe. Zu Anfang der Kampagne habe man zwei asymptomatisch an Covid-19 Erkrankte gehabt, die direkt nach dem positiven Schnelltest in häusliche Isolation geschickt worden seien. „Bei diesen beiden Fällen ist das Ergebnis mit dem nachfolgenden PCR-Test bestätigt worden“, berichtet Tilman Sehlen. Da die Mitarbeitenden die AHA-Regeln so gut wie möglich eingehalten hätten, sei es zum Glück nicht zu einem Ausbruch im Unternehmen gekommen.