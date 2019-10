St. Hubert : Kendelbühne: „Alles fest im Griff“

Beim neuen Stück der Kendelbühne geht es teilweise recht rustikal zu, aber am Ende ist die Welt in St. Hubert wieder in Ordnung. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Hubert Die Proben für das neue Stück laufen. Es wird ein Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer.

„Wir fangen mit dem zweiten Akt an“, die Vorgabe von Spielleiter Johannes Dicks löst rege Betriebsamkeit aus. Mit Tischdecken, Blümchen sowie Salz-und-Pfeffer-Garnituren eingedeckte Tische werden abgedeckt, und alles verschwindet hinter der Theke. „Nicht vergessen, die Stühle sollen auf die Tische“, erinnert Ursula Orths, die in ihrer Funktion als Souffleuse schon vor der Kulisse Platz genommen hat. Der ehemalige Klassenraum in der Johannes-Hubertus-Schule in St. Hubert hat sich in den Frühstücksraum der Pension „Kendelblick“ verwandelt.

Eine Rezeption samt Theke mit Schlüsselbrett, Garderobenständer, Infomaterialständer für Touren im schönen Kendelland sowie Tische und Stühle bestimmen das Bild. In der schmucken Pension spielt das aktuelle Stück der Kendelbühne.

Karin Schenk, die bei der Kendelbühne Regie führt, und Theo Balters bei der Probearbeit zum neuen Stück. Foto: Wolfgang Kaiser

Info Es sind noch Karten für das Stück erhältlich Das Stück „Alles fest im Griff“ feiert am 16. November, 19 Uhr, Premiere. Neben einigen Restkarten für diesen Abend gibt es nur noch Karten für den 23. November, 18 Uhr. 17. und 24. November sind bereits ausverkauft. Alle Aufführungen finden im Forum in St. Hubert, Hohenzollernplatz 19, statt. Karten (zehn Euro) gibt es bei Schreibwaren Driesch Hauptstraße 37 in St. Hubert, Telefon 02152 7326.

Seit Monaten laufen die Proben für den Schwank „Alles fest im Griff“ von Erfried Smija. Inzwischen ist alles für den Start des zweiten Aktes vorbereitet. „Claudia ist heute Abend nicht da. Einer muss die Rolle gleich übernehmen“, erinnert Johannes Dicks. Karin Schenk, die für die Regie zuständig ist, greift zum Textbuch und signalisiert, dass sie den Part übernimmt. Wer gerade keinen Einsatz hat, macht es sich vor der Kulisse auf den Stühlen bequem. Kekse, Schokoküsse, Gummibärchen und Co. laden zu einem kleinen Snack ein und geben der Probe trotz der Arbeit, die dahinter steckt, einen entspannten und familiären Touch.

Miriam Terhoeven in der Rolle von Rosi tritt derweil mit einem vergnügten Gesicht durch die linke Tür ein und beginnt die Tische für das Frühstück vorzubereiten. Sekunden später erscheint auch schon Johannes Dicks als Jupp mit einem etwas griesgrämigen Gesicht im Frühstückraum und packt mit an, um im gleichen Atemzug auch sein Leid zu klagen. Zwei Tage verheiratet und sich quasi in den Flitterwochen befindend, muss er alleine in einem Gastzimmer schlafen und wird zum Hausdiener degradiert, weil die Erbtante seiner frisch angetrauten Frau Wally überraschend erschienen ist. Und die darf nicht wissen, dass ihre Schwägerin wieder geheiratet hat.

Tante Anna Maria ist nämlich eingefleischte Junggesellin und wäre sicherlich nicht erbaut, wenn sie von der zweiten Hochzeit erführe, nachdem ihr Bruder, Wallys erster Mann, gestorben ist. Wallys Tochter Rosi aus erster Ehe ist indes frisch verliebt, und das tut sie Jupp kund. Ein herzlicher Dialog, der mit einer Umarmung und einem Küsschen für Jupp endet, wobei in diesem Augenblick die Tür aufgeht und Tante Anna Maria wie eine Furie hereinrauscht. Die zusehenden Darsteller können sich das Lachen nicht verkneifen, als Karin Balters in dieser Rolle loslegt. „Wie kann man sich mit dem Dienstpersonal einlassen. Dieser Wüstling, nicht mal vor der Tochter des Hauses macht er Halt“, wettert sie los, um kurz darauf wieder zu verschwinden, denn schließlich muss Wally darüber in Kenntnis gesetzt werden.