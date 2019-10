Eishockey-Landesliga : GEG vor unangenehmen Aufgaben

Grefrath (svs) Nach der Auftaktniederlage beim EC Bergisch Land steht die Grefrather EG am zweiten Spielwochenende der Eishockey-Landesliga bereits unter Druck. Bei den ESV Bergisch Gladbach Realstars am Freitag um 20 Uhr steht das Team dabei vor einer schweren Aufgabe.

Wie die GEG peilen auch die Realstars einen Platz in den Top Vier an und legten am Auftaktwochenende mit einer knappen Niederlage beim Meister und einem deutlichen Sieg in Solingen einen insgesamt gelungenen Saisonstart hin.