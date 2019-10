Lärm und Verkehr an der Berliner Allee : Initiative: Gefahrstellen entschärfen

Kempen Im Straßenzug Oedter Straße/Birkenallee/Berliner Allee in Kempen haben die Anwohner eine Reihe von Punkten zu beanstanden. Bald wird sich die Politik damit beschäftigen.

Die „Bürgerinitiative Lärmschutz“ macht darüber hinaus eine Reihe konkreter Vorschläge, wie man für Entlastung sorgen könnte.

● Am Ortseingang Oedter Straße sei kein Überweg, die Autos fahren sehr schnell. Sofortmaßnahmen: Zebrastreifen, Tempo 30, Verengung der Fahrbahnen.

● An der Ausfahrt Lärchenweg zur Oedter Straße sei die Ausfahrt nicht einsehbar, die Überquerung für Fußgänger und Radfahrer sei an der Westseite gefährlich. Sofortmaßnahme: Tempo 30, Beschilderung wiederholen.

● Am Fichtenweg sei es zu laut, weil Häuser direkt an der lauten Oedter Straße stehen. Sofortmaßnahme: Tempo 30.

● Im Bereich Oedter Staße/Königsberger Straße sei der Radweg bei der Ausfahrt aus der Königsberger Straße nicht einsehbar. Die Querungshilfe sei kurz und unübersichtlich. Sofortmaßnahme: Stoppschild an der Querung Königsberger Straße mit dem Radweg Oedter Straße.

● Der Kreisverkehr Birkenallee/Oedter Straße sei nicht rundum für Radfahrer ausgebaut, die Autos seien zu schnell. Sofortmaßnahme: Stoppschild an der Einfahrt zum Kreisverkehr von der Birkenalleee.

● Auf der Birkenallee seien die Autos zu schnell unterwegs. Sofortmaßnahme: Tempo 30.

● Der kombinierte Fuß-/Radweg an der Berliner Allee sei zu eng, vor allem bei Schulbeginn und -ende. Sofortmaßnahme: Tempo 30, Fahrradpiktogramm auf der Straße.

● Auf der Kreuzung Ziegelheider Straße/Berliner Allee/Dämkesweg seien die Autos bei der Ortseinfahrt von Ziegelheide zu schnell. Sofortmaßnahme: Verengung der Fahrbahn.

● An der Ausfahrt Schmeddersweg/Berliner Allee sei der Radweg unübersichtlich. Sofortmaßnahme: Lkw-Durchfahrtverbot, separate Zufahrt für das Neubaugebiet von Norden schon in der Bauphase.