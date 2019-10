Fußall-Bezirksliga : SSV Grefrath vor viertem Saisonsieg

Grefrath Gegen Schlusslicht Kaarst sind Claßen, Röttges, Walter und Küppers wieder dabei.

(WeFu) Höhen und Tiefen, mit leicht negativem Ausschlag, pflastern bisher in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga den Weg des SSV Grefrath. Aber noch gibt es keinen Grund, um Alarm zu schlagen wie in der vergangenen Saison zu diesem Zeitpunkt. Dies hat auch damit zu tun, dass es gerade im unteren Tabellendrittel vielen Teams schlicht und einfach an Qualität mangelt. Auch diese Tatsache hat das ein oder andere Problem bei den Blau-Weißen übertüncht.