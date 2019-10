Von Heiner Deckers : Torsten Schröder soll neuer Technischer Beigeordneter werden

Kempen Dem Gros der Verwaltung ist Torsten Schröder (59) seit langem bekannt. Er leitet seit dem Jahr 2004 das Tiefbauamt, arbeitete vorher bei einem Ingenieurbüro in Essen.

Voraussichtlich wählt der Kempener Stadtrat in seiner Sitzung am Montag, 28. Oktober, den bisherigen Tiefbauamtsleiter Torsten Schröder zum neuen Technischen Beigeordneten. Die Stadt ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Marcus Beyer also in ihren eigenen Reihen fündig geworden. Bei Ablauf der Bewerbungsfrist lagen, so steht es in der Vorlage, zehn Bewerbungen vor. Nach intensiver Sicherung wurden drei Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch und einem „Strukturierten Interview“ gebeten. Dem Auswahlgremium gehörten der Ältestenrat sowie die Verwaltungsführung an. Nach diesen Gesprächen blieb nur ein Kandidat in der engeren Wahl, der sich vor der Ratssitzung im nicht-öffentlichen Teil den Politikern vorstellen soll. Gewählt wird er dann allerdings im öffentlichen Teil. Steht nur ein Kandidat zur Wahl und bekommt im ersten Wahlgang keine Mehrheit, ist in derselben Sitzung kein zweiter Wahlgang möglich. Die Wahlzeit beträgt acht Jahre, Amtsantritt ist der 1. Dezember.