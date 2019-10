Oedz : Planungen für den Oedter Marktplatz

Oedt Am Montag legen in der Albert-Mooren-Halle drei Planungsbüros ihre Entwürfe vor. Die Bürger haben Gelegenheit, sich einzubringen und Fragen zu stellen.

Jetzt wird es ernst, die Bürgerbeteiligung für den Umbau des Oedter Marktplatzes nimmt konkrete Formen an und geht nun am kommenden Montag, 28. Oktober in die nächste Runde. Um 18 Uhr werden in der Albert-Mooren-Halle am Niedertor 8 die Entwürfe für die Neugestaltung der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vorstellung