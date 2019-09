Marktplatz : Oedt: Jetzt haben die Planer das Wort

In der Albert-Mooren-Halle berichtete beim Workshopverfahren Marktplatz unter anderem Markus Schürmann über mögliche Varianten. Die Meinungen der Oedter gehen auseinander. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Oedt Die Oedter Bürger waren in den vergangenen Tagen gefragt: Wie soll der Oedter Marktplatz gestaltet werden, damit er mehr Aufenthaltsqualität beziehungsweise Treffpunktcharakter bekommt? Die Meinungen gehen auseinander.

Drei ausgewählte Planungsbüros hatten in der Albert-Mooren-Halle erste Entwürfe präsentiert, am Mittwochabend war darüber diskutiert worden. Jetzt muss in den Büros das unmöglich Erscheinende geschafft werden: Sie müssen Pläne erarbeiten, mit denen möglichst viele Bürger zufrieden sind.