Oedt : Experten für Ortsumbau von Oedt gesucht

Oedt Planer-Teams sollen Entwürfe erarbeiten. Die Bürger werden in das Verfahren einbezogen.

Es geht wieder einen Schritt vorwärts auf dem Weg zum Ortsumbau und zu einem neuen Marktplatz für Oedt. Am Montagabend hat sich der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Grefrather Gemeinderates damit befasst. In einem so genannten Mehrfachbeauftragungsverfahren sollen zusammen mit drei Landschaftsarchitektur- und Ingenieursbüros und im Dialog mit den Akteuren der Gemeinde, des Ortsteils und Bürgern Lösungsvorschläge für die Gestaltung der „Neuen Mitte“ erarbeitet werden. Dafür ist ein kooperatives Werkstattverfahren geplant. Basis dafür ist ein Auslobungstext, der die Verfahrensbedingungen festlegt, Aufgaben definiert sowie Ziele beschreibt und den der Ausschuss nun einstimmig angenommen hat. Die Zustimmung des Rates am 8. Juli dürfte damit Formsache sein.

Die Nutzung des Platzes sollte möglichst flexibel sein, machte Jens Ernesti deutlich. Vielleicht könnte das Thema Wasser gestalterisch aufgegriffen werden. Enger und Ernesti sind gespannt, was die Büros in dieser Hinsicht vorschlagen werden.

Der erste Werkstatttag soll am 10. September stattfinden. Dann wird es einen Ortsrundgang mit Planern, Bürgern und Preisrichtern geben, dazu ein so genanntes Rückfragenkolloquium und eine öffentliche Auftaktveranstaltung um 18 Uhr. Am zweiten Tag (11. September) arbeiten die Büros an den Plänen und öffnen von 12 bis 14 Uhr ihren Arbeitsraum für Bürger. Um 18 Uhr ist dann ein öffentliches Zwischenkolloquium geplant. Für die Ausarbeitung haben die Büros Zeit bis zum 10. Oktober. Nach einem Abschlusskolloquium am 28. Oktober soll eine Jury den besten Entwurf küren. Wer genau zu diesem Gremium gehört, wird noch erarbeitet. Neben Vertretern aus Politik und Verwaltung sollen auch Vereine eingebunden werden.