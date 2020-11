Spezialist aus Kempen : Steinmetz Messing restauriert Grabsteine in Emmerich

Kempen/Emmerich Der Kempener Spezialist Manfred Messing war an einem Projekt auf einem jüdischen Friedhof beteiligt - er restaurierte zwei alte jüdische Grabsteine.

Er gilt als Experte für schwierige Aufgaben: Seit Jahren hat sich der Kempener Steinmetz Manfred Messing auch auf die Restaurierung alter Grabsteine spezialisiert. Jetzt war er auf einem jüdischen Friedhof in Emmerich im Einsatz. Dort hat er in Zusammenarbeit mit dem dortigen Bürgerverein „Pro Kultur“ zwei verwitterte Grabsteine restauriert. Beauftragt hatten ihn Nachfahren der Juden, die einst in Emmerich wohnten, eine Familie Nathan, die in den USA lebt und zuletzt im Juni 2019 in Emmerich war. Damals besuchte die Familie, die regelmäßig nach Emmerich kommt, wieder einmal die Gräber ihrer Vorfahren. Dabei stellten die Amerikaner fest, dass die Inschriften derart verwittert waren, dass sie fast nicht zu entziffern waren.