Nach schwerem Verkehrsunfall in St. Hubert : Kinder nehmen still Abschied von ihrem toten Mitschüler

Kinder nehmen still Abschied von ihrem toten Mitschüler

Nach schwerem Verkehrsunfall in St. Hubert

An der Unfallstelle an der Tönisberger Straße wurden Kerzen, Blumen und Kreuze niedergelegt. Foto: Jannetta Janßen

Kempen Bei einem Verkehrsunfall war Ende Oktober ein Zwölfjähriger ums Leben gekommen. Die Ermittlungen dauern an. Der 30 Jahre alte Verursacher des Unfalls lässt sich durch einen Anwalt vertreten.

Es war dieser Tage ein stiller Abschied vom Mitschüler, der am 29. Oktober auf der Landstraße zwischen St. Hubert und Tönisberg ums Leben gekommen ist. Die Klassenkameraden kamen zu einem Wortgottesdienst in einer Kempener Kirche zusammen. Sie hatten Bilder gemalt und Fotos mitgebracht. Auch die St.-Martins-Fackel des Zwölfjährigen hat seine Klasse gemeinsam mit der Klassenlehrerin fertig gestellt. „Das war ein sehr emotionaler Tag für alle, es war sehr wichtig, dass wir ihm alle gemeinsam gedenken konnten“, sagt Claudia Funke. Sie ist Leiterin des Förderzentrums Ost, der Schule in Viersen, auf die der Junge aus Kempen bis zum Tag des Unfalls ging. Gestaltet wurde das Gedenken vom Kempener Gemeindereferenten und Notfallseelsorger Andreas Bodenbenner.