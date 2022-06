Grabsteine in Mönchengladbach : Was die Aufkleber auf Gräbern im Bunten Garten bedeuten

Was die Aufkleber auf Gräbern im Bunten Garten bedeuten

Aufkleber sind an Gräbern im Bunten Garten aufgetaucht. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Auf uralten Gräbern im Bunten Garten tauchen Aufkleber auf. Was es damit auf sich hat und warum gerade jetzt auch Mönchengladbacher, deren Angehörige auf aktuellen Friedhöfen bestatteten wurden, wichtige Post bekommen könnten, erklärt eine mags-Sprecherin.

So mancher Spaziergänger dürfte sich im Bunten Garten über Aufkleber an alten Grabsteinen gewundert haben, die dort mehrere Tage lang zu sehen waren. Ein genauerer Blick offenbarte: Das war keine Form von Vandalismus. Es handelte sich dabei vielmehr um offizielle Mitteilungen darüber, dass die betroffenen Grabmäler nicht mehr sicher stehen und daher die Angehörigen aufgefordert würden, sich um das Grab zu kümmern.

Selbst Großeltern, die mit ihren Enkeln den Bunten Garten besuchen, kennen diesen bekanntlich nur als Park, aber nicht mehr als Friedhof. Könnten Mönchengladbacher jetzt also einen Brief bekommen, in dem sie aufgefordert werden, sich um das Grab eines längst vergessenen Verwandten zu kümmern? Oder schrieb sich die Stadt als Verantwortliche für den Park nun intern mahnende Briefe?