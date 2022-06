Stadt Ratingen pflanzt neu : Alter Friedhof in Lintorf blüht auf

Lintorf Die Grabsteine des Kriegsgräberfeldes wurden saniert. Darüber hinaus wurde der Bereich neu bepflanzt. Das gärtnerische Ergebnis kann sich sehen lassen und ist jetzt ein kleines Paradies für Insekten.

(RP/jün) Verwitterte Gedenksteine und schmuckloses Grün – die Stätte zur Erinnerung an Kriegsopfer an der Duisburger Straße in Lintorf war in die Jahre gekommen. Die Inschriften auf den Grabsteinen waren kaum mehr lesbar, auch die Vegetation hatte im letzten trockenen Sommer sehr gelitten.