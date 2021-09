Geschichte an der Dorenburg : Historische Trecker starten Rundfahrt durch Grefrath

Grefrath Auf dem Parkplatz vor dem Grefrather Freilichtmuseum sind am 26. September wieder historische Trecker zu bewundern. Nach einer Rundfahrt durch die Gemeinde werden die Trecker im Museum präsentiert.

Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr findet am Sonntag, 26. September, im Niederrheinischen Freilichtmuseum des Kreises Viersen in Grefrath wieder der Treckertreff statt. Traditionell werden am letzten Sonntag im September die historischen „Schätzchen“ zuerst bei einer Rundfahrt durch Grefrath und anschließend auf dem Museumsgelände präsentiert. Der Trecker-Korso startet um 11 Uhr ab dem Parkplatz des Eissport- und Eventparks in Grefrath. Die Ansicht der Trecker gibt auch einen Hinweis, mit welchem Gerät die Landwirtschaft früher ihren Arbeitsalltag gestaltete. Außerdem dürften mit Sicherheit gute Fotomotive zu entdecken sein. Die Eligius-Bruderschaft aus Dülken schmiedet an dem Tag in der Museumsschmiede. Für das kulinarische Wohl ist mit Bratwurst und Erbsensuppe gesorgt. Im Tante-Emma-Laden werden Kaffee und Kuchen angeboten.