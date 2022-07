Interessengemeinschaft Bismarck : Alte Motor-Schätzchen starten wieder in Radevormwald

Der Rewe-Parkplatz an der Poststraße ist am 31. Juli wieder Start- und Zielort der Ausfahrt historischer Motorräder, die von der IG Bismarck organisiert wird – hier die Abfahrt im Jahr 2021. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Am 31. Juli findet die Ausfahrt historischer Motorräder statt, organisiert von der IG Bismarck. Mehr als hundert Teilnehmer werden erwartet. Die Route führt nach Lindlar-Frielingsdorf und zurück – insgesamt 63 Kilometer.

Am letzten Sonntag im Juli ist es wieder soweit: Von Radevormwald aus werden dann vormittags um 11.30 Uhr historische Motorräder zu einer Ausfahrt durchs Bergische Land aufbrechen. Die Interessengemeinschaft (IG) Bismarck veranstaltet mit Unterstützung der Stadt und mehrerer Sponsoren diese Ereignis, das in den vergangenen Jahren stets viel Resonanz bekam, denn die Fangemeinde der Zweirad-Schätzchen ist groß und gut vernetzt.

Im Vorfeld hatte die IG Bismarck am Montag zu einem Pressegespräch eingeladen, an dem auch als Vertreterin der Stadt Tourismus-Beauftragte Kirsten Hackländer teilnahm. Hajo Sommer, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, erklärt, ursprünglich sei auch, wie bei früheren Anlässen, parallel eine E-Bike-Tour vorgesehen gewesen, doch habe man sich entschieden, bei diesem Termin allein die historischen Zweiräder in den Mittelpunkt zu stellen. War bei der vergangenen Ausfahrt die Firma Rewe Kleinschmidt der Titelsponsor, ist es nun die Firma Buderus, bei der Sommer bis zu seinem Ruhestand als Niederlassungsleiter in Köln tätig war.

Info Das Startgeld beträgt zehn Euro Anmeldung Sonntag, 31. Juli, 10 Uhr, am Rewe-Markt, Poststraße. Start ist um 11.30 Uhr, das Startgeld beträgt zehn Euro. Kontakt in besonderen Fällen ist möglich unter 0171 5582326 oder 0172 2868872.

Allerdings ist Rewe Kleinschmidt ebenfalls unter den Sponsoren vertreten, wie die örtlichen Unternehmen Emil Holzmann, Optik Strunk und Möbel Schaub. „Neu dabei ist die Firma Kfz-Technik Marx aus Lindlar“, erklärte Sommer. Da der Lindlarer Ortsteil Frielingsdorf das Ziel der Tour ist, bevor es auf andere Route zurück nach Radevormwald geht, wird auf dem Gelände der Firma an der Frielingsdorfer Straße 60 dann auch ein Zwischenstopp für die Teilnehmer mit Getränken und einem Imbiss angeboten. „Für leibliches Wohl sorgt auch der Tuspo Dahlhausen, wie schon bei früheren Veranstaltungen“, sagt Hajo Sommer.

Die Strecke ist 63 Kilometer lang und führt durch einige der schönsten Gegenden im Oberbergischen Kreis. Start ist auf dem Rewe-Parkplatz an der Poststraße, dann geht es nach Wipperfürth, von dort über Niedergaul und Dohrgaul in Richtung Frielingsdorf. Zurück führt die Ausfahrt dann über Gimborn mit seinem berühmten Schloss und dann unter anderem über Kupferberg, Kreuzberg und Egen zurück nach Radevormwald. Jeder Teilnehmer bekommt zum Schluss eine Medaille. Die Initiatoren rechnen mit mehr als 100 Teilnehmern. „Manche der teilnehmenden Motorräder stammen noch aus den 1950er Jahren“, sagt IG-Mitglied Dieter Kasper. Falls es Pannen geben sollte, steht übrigens bei der Tour auch ein „Besenwagen“ bereit. In Radevormwald wird erneut ein buntes Beiprogramm angeboten, unter anderem ist Hochrad-Weltmeister Hans Rügner eingeladen.