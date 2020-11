Abtei Mariendonk in Grefrath : Digitaler Adventskalender statt der beliebten Krippe

Grefrath Die Pandemie sorgt dafür, dass es in diesem Jahr erstmals keine Krippe in der Abtei Mariendonk gibt. Es gibt aber eine Alternative.

Inzwischen sind es mehr als 50 Figuren und Tiere, die ein großes Gesamtwerk bilden. Jedes Jahr kommt eine neue Figur hinzu. Wobei die Mariendonker Krippe eine andere Form hat als die bekannte Konstellation mit Jesuskind, Maria, Josef, Hirten, Schafen, Ochs und Esel. In der Abtei wird die Menschheitsgeschichte in Bildern dargestellt. Es ist so nicht nur die Geburt Christi, die Raum findet. In der Krypta haben sich die verschiedenen Propheten sowie weitere wichtige Persönlichkeiten des Alten und Neuen Testamentes eingefunden. Die vielen Figuren in ihren farbenprächtigen Gewändern und die Tiere sind ein einmaliger Anblick, und für viele Menschen ist ein Besuch in der Adventszeit in der Abtei ein Muss.