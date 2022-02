Bauvorhaben in Kempen : Bauvorbereitung für neues Hotel am Aqua-Sol in Kempen beginnt

Bauvorbereitung für neues Hotel am Aqua-Sol in Kempen beginnt

Nach dem Umbau der Sauna- und Wasserwelt an der Berliner Allee geht es jetzt an den Hotelbau. Foto: Martin Leclaire

Kempen Nach dem Umbau der Sauna- und Wasserwelt Aqua-Sol soll bald der Hotelbau beginnen. Dafür starten nun die Vorbereitungen: Zunächst werden Leitungen verlegt, die Straelener Straße wird gesperrt.

Für das geplante Hotel am Schwimmbad Aqua-Sol in Kempen beginnen die Maßnahmen für die Bauvorbereitung. Das teilten die Stadtwerke Kempen mit. Voraussichtlich ab Montag, 7. März, – vorbehaltlich einer noch ausstehenden Genehmigung – komme es zudem zu einer Vollsperrung auf der Straelener Straße von der Kreuzung Berliner Allee bis Höhe Dunantstraße. Die Straelener Straße werde zwei Wochen beidseitig nicht befahrbar sein. In dieser Zeit werden neue Versorgungsleitungen für Wärme, Wasser und Strom verlegt. Unter anderem soll das geplante Hotel künftig an das Kempener Fernwärmenetz angeschlossen werden. Nach dem Umbau der Sauna- und Wasserwelt Aqua-Sol starten nun die bauvorbereitenden Maßnahmen an der Berliner Allee.