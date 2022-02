Corona : Inzidenz im Kreis Viersen sinkt weiter

Kreis Viersen Eine weitere Person ist im Kreis Viersen an der Corona-Krankheit gestorben. Dabei handelt sich um eine 83-Jährige aus Viersen, teilt der Kreis mit.

Dem Kreis Viersen wurden am Donnerstag, 17. Februar, 640 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 116 in Willich, 54 in Kempen, 49 in Tönisvorst und 28 in Grefrath.