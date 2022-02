Gastronomen entscheiden sich für Pfand-System : Zustimmung für Mehrweg-Anbieter Recup

Kreis Viersen Der Kreis Viersen unterstützt die Einführung eines flächendeckenden Take-Away-Geschirrs. Gastronomen im Kreis entscheiden sich für das Sortiments des Anbieters Recup.

Das Mehrweg-System des Anbieters „Recup“ ist das im Kreis Viersen bevorzugte Pfand-System. Das teilte der Kreis Viersen nun mit, nachdem bei einer Veranstaltung im Kreishaus in Viersen am Mittwoch die Entscheidung fiel. 19 gastronomische Betriebe hatten sich an der Abstimmung beteiligt und sich dabei mehrheitlich für das Mehrweg-System des Anbieters Recup ausgesprochen.