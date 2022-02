Corona-Impfung im Kreis Viersen : Zweite Boosterimpfung jetzt im Kreis Viersen möglich

Kreis Viersen Unter bestimmten Voraussetzungen empfiehlt die Stiko eine zweite Boosterimpfung — also die vierte Impfung gegen das Coronavirus. Termine im Impfzentrum und bei mobilen Aktionen sind über die Internetseite des Kreises Viersen buchbar, für die Impfung im Impfbus braucht man keinen Termin.

Der Impfbus (ohne Termin) steht am Dienstag, 22. Februar, von 12 bis 18 Uhr an der Rosental-Halle in Tönisvorst, am Donnerstag, 24. Februar, von 12 bis 18 Uhr an der Gerkeswiese. Mobile Impfaktionen von 15 bis 19 Uhr gibt es am Dienstag, 22. Februar, im Getränkemarkt an der Umstraße 2 in Grefrath und am Mittwoch, 23. Februar, im Gewerbegebiet Stahlwerk Becker in Willich.