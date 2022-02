Bundeswehr hilft bei Kontaktnachverfolgung : Amtshilfe bleibt zeitlich begrenzt

Auch in diesem Winter unterstützt die Bundeswehr in Grefrath die Kontaktverfolgung im Kreis Viersen. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen/Grefrath Brigadegeneral Meyerhoff war zu Besuch in Grefraths Außenstelle des Gesunheitsamtes. Dort helfen Soldatinnen und Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung. Doch die Amtshilfe sei zeitlich begrenzt, betonte Meyerhoff.

Wie gut diese Zusammenarbeit funktioniert, stellte auch Brigadegeneral Dieter Meyerhoff, Kommandeur des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen, bei einem Besuch in der Außenstelle des Gesundheitsamtes des Kreises Viersen in Grefrath fest. Meyerhoff überzeugte sich im Rahmen der Dienstaufsicht vor Ort über den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten.

Kreisdirektor Ingo Schabrich bedankte sich für die Unterstützung: „Wir sind froh, dass wir angesichts der rasant steigenden Zahlen von Corona-Infizierten erneut Hilfe von der Bundeswehr erhalten. Ich bin dankbar, die Bundeswehr wieder als verlässlichen und zuverlässigen Partner zu erleben.“ Jens Ernesti, Dezernent für Bevölkerungsschutz, Soziales, Gesundheit und Arbeit, Gesundheitsamtleiterin Barbara Nieters und ihre Vertreterin Birgit Bornhofen nutzten die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit Dieter Meyerhoff. „Der Besuch eines Brigadegenerals macht deutlich, wie hilfreich der Einsatz der Bundeswehr in Krisenzeiten ist“, sagte Ernesti. General Meyerhoff resümierte, man sei froh, dass man in Zeiten der Pandemie so wirkungsvoll Unterstützung leisten könne. „Natürlich müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass unser Hauptauftrag ein anderer ist. Das ist ganz eindeutig die Landes- und Bündnisverteidigung.“ Man helfe, wo man gebraucht werde, könne die Amtshilfe jedoch nur zeitlich befristet wahrnehmen.