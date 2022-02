Leichtathletik : Tessa Srumf und Anna Keyserlingk greifen nach Medaillen

Die Staffelübergabe will trainiert und gekonnt sein: Tessa Srumf (links) und Anna Keyserlingk bei einem Wechseltraining. Foto: SCB

Krefeld Fünf Leichtathletinnen des SC Bayer 05 Uedingen starten bei den Deutschen Hallenmeisterschaften U20. Neben Tessa Srumf und Anna Keyserlingk darf sich auch Nele Frisch berechtigte Hoffnungen auf den Sprung aufs Treppchen machen.

Von Werner Peters

Am kommenden Wochenende finden im Sindelfinger Glaspalast die Deutschen Hallenmeisterschaften der Jugend U20 statt. Mit dabei sind in Tessa Srumf aus Lank und der Hülserin Anna Keyserlingk zwei Eigengewächse des SC Bayer 05 Uerdingen, deren bisherige Leichtathletikkarriere viele Gemeinsamkeiten aufweist. Beide sind von Jahrgang 2003 und haben fast zeitgleich als Neunjährige mit der Leichtathletik begonnen.

Sie erinnern sich gern an die ersten Jahre. „Mit Rosi und Uli Janitzki“ – die derzeit immer noch im Trainerstab des SC Bayer sind und nach wie vor die U10 betreuen – „haben wir viel gespielt. Das war immer lustig“, erinnert sich Tessa Srumf. In den weiteren Jahren wurden alle leichtathletischen Disziplinen ausprobiert, um vielseitig auszubilden und besondere Talente nicht unentdeckt zu lassen. „Bei Trainer Dieter Gehre haben wir wirklich alles gemacht“ sagt Anna Keyserlingk. Dort trafen sich die beiden in einer recht erfolgreichen Siebenkampfmannschaft. Aber da war schon klar, dass der weitere sportliche Weg voneinander abweichen muss, um erfolgreich zu bleiben.

Während bei Anna Keyserlingk schnell eine Affinität zum Springen erkannt wurde, wobei schließlich der Dreisprung am erfolgreichsten wurde, zog es Tessa Srumf zunächst zur Mittelstrecke. Ab der U18 gelangte sie dann zu ihrer Paradestrecke 400 Meter. Und da beginnen wieder die Gemeinsamkeiten. Beide Freundinnen trainieren unter der Führung von Trainer Peter Quasten und sind im Nationalkader NK1, dem höchsten Jugendkader ihrer jeweiligen Disziplin.

In Sindelfingen wünscht sich das hochkarätig besetzte Doppelzimmer Medaillen. „Ich bin überzeugt, dass die beiden in den Kampf um die Medaillen eingreifen werden“, sagt Bayer-Trainer Peter Quasten. „Als zusätzliche Chance gibt es am Schluss dann noch die 4 x 200 Meter Staffel.“

Auch Nele Frisch kann in der U20 Hammerwurfkonkurrenz in solche Bereiche vordringen, wenn alles optimal verläuft, während es für Hannah Odendahl als U18 Starterin im U20er Feld über 800 Meter zunächst darum geht, sich für den Endlauf zu qualifizieren.