Corona im kreis Viersen : Ausgangssperre gilt nicht für Jäger

Kreis Viersen Zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest ist die Jagd auf Schalenwild weiterhin erlaubt, teilt das zuständige Landesministerium mit.

Nach Abstimmung mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft laute die Rechtsauffassung dazu in Bezug auf die Jagdausübung während der Ausgangssperre wie folgt: „Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Jagd für die Bekämpfung und Prävention der Afrikanischen Schweinepest sowie den Schutz der land- und forstwirtschaftlichen Kulturen und des Gemüse- und Weinbaus vor Wildschäden auf den Flächen der land- und forstwirtschaftlichen Eigentümer stellt die Ansitz- oder Pirschjagd auf Schalenwild in der Zeit der Ausgangssperre einen gewichtigen und unabweisbaren Zweck dar“, teilte das Landesumweltministerium mit.

Auswirkungen der Notbremse in Hückeswagen : Ausgangssperre versetzt Stadt in Dornröschenschlaf

Zum Schalenwild, auf das die Ansitz- oder Pirschjagd auch in der Zeit der Ausgangssperre erlaubt ist, gehören die dem Jagdrecht unterliegenden Paarhufer. Ihre Klauen werden auch „Schalen“ genannt. Zum Schalenwild wird das Schwarzwild gezählt, also Wildschweine. Und die werden meist nachts bejagt, wie Heinrich Prießen, Vorsitzender der Kreisjägerschaft und Hegeringleiter in Kempen, erklärt: Tagsüber seien so viele Menschen in Wald und Flur unterwegs, corona-bedingt sogar noch mehr als sonst, dass die Tiere nur nachts aus der Deckung kämen. Ab Mai dürfe auch Rehwild bejagt werden, so Prießen. Das geschehe aber nicht während der Ausgangssperrzeiten, sondern tagsüber.