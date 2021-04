Kempener Paar seit 60 Jahren verheiratet : Mit dem Lied „Pack die Badehose ein“ kam die Liebe

Kempen Ingrid und Dieter Bittdorf feiern am Dienstag, 27. April, das Fest der Diamantenen Hochzeit. Die beiden lernten sich bei einem Sportlerball kennen.

Die beiden wohnten fast sechs Jahre in der gleichen Straße in einem kleinen Ort in der Nähe von Eisenach/Thüringen und kannten sich nur vom Vorübergehen. Richtig kennengelernt haben sie sich erst bei einem Sportlerball, wo das Los sie bei dem Lied „Pack die Badehose ein” zusammenführte – und der Funke übersprang.

Am 27. April 1961 wurde im engsten Kreis der Familie geheiratet, um am selben Abend mit nur einer Tasche in der Hand in den Zug Richtung Berlin zu steigen. Denn sie wollten den Start ihrer Ehe im Westen beginnen. Es war ein mutiger Schritt, da bereits einige Monate später der Mauerbau erfolgte und es dauerte vier Jahre, bis sie ihre Familie wiedersehen konnten.