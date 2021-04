Corona im Kreis Viersen : Drei weitere Corona-Tote im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind drei weitere Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Nach Angaben des Kreises handelt es sich um einen 81-Jährigen aus Nettetal, einen 66-Jährigen aus Viersen und einen 44-Jährigen aus Tönisvorst.

Insgesamt wurden dem Kreis am Dienstag, 27. April, 52 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten damit 664 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 30 in Grefrath, 96 in Kempen, 100 in Tönisvorst und 112 in Willich.