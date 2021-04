Weiterhin Vorsicht geboten : In Kempener Seniorenheim regiert trotz Lockerung die Vorsicht

Kempen Trotz der Erleichterungen, die die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW derzeit anbietet, gilt in der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist in Kempen weiterhin Vorsicht als Fundament aller Entscheidungen. Zur Stiftung gehören die beiden Einrichtungen St.-Peter-Stift und Von- Broichhausen-Stift.

Diese Vorsicht ist durchaus berechtigt. Jürgen Brockmeyer berichtet, dass gerade in jüngster Zeit das Virus durch externe Besucher den Weg in die Unterkünfte gefunden habe. Man habe sofort und konsequent reagiert, Quarantäne angeordnet und so eine Ausbreitung schon im Keim ersticken können.

Die Bewohner mit vollständigem Impfschutz dürften sich in der gesamten Einrichtung derzeit ohne Mund-Nasen-Schutz bewegen. „Wir haben aber für unsere Einrichtungen festgelegt, dass in den Gemeinschaftsbereichen und bei bestimmten Veranstaltungen weiterhin eine FFP-2-Maske oder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist, wenn keine medizinischen oder sonstige Gründe dagegen sprechen“, heißt es auf der Internetseite der Stiftung.

Dass sich die Bewohner weiterhin sehr vorsichtig verhalten, das schätzt Jürgen Brockmeyer sehr. „Viele müssen nach der zweiten Impfung eigentlich keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, machen es aber trotzdem.“ Allerdings sei es nicht zu übersehen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner erleichtert sind. In kleineren Gruppen kann man sich nun wieder treffen. In St. Peter erfolgen derzeit Umbaumaßnahmen im Innenbereich, damit Veranstaltungen in kleinerem Rahmen wieder möglich sind. Sogar Singen in Kleingruppen und im Außenbereich sei wieder möglich.