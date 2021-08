Familienfest im Schwimmbad in Kempen : Aquasol öffnet nach Umbau

Das Aquasol bietet am ersten Wochenende im September Führungen an, 300 Gäste können sich auch zum Probeschwimmen anmelden. Foto: Martin Leclaire

Kempen Für den 4. und 5. September ist ein Familienfest auf der Freibadwiese in Kempen geplant. Die Zahl der Besucher ist allerdings begrenzt.

Im Kempener Schwimmbad Aquasol endet am Sonntag, 29. August, die Freibadsaison. Am 4. und 5. September wollen die Stadtwerke als Betreiber des Bades die neue Wasserwelt präsentieren. In den darauffolgenden Wochen sollen weitere Teile des neuen Hallenbades und die Sauna eröffnet werden. Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, findet jeweils von 12 bis 18 Uhr ein kleines Familien-Sommerfest auf der Freibadwiese statt. Die Zahl der Besucher ist begrenzt, sie müssen sich vorab online registrieren. Der 3G-Nachweis (getestet, genesen, geimpft) wird beim Betreten des Geländes kontrolliert.