Bildung im Kreis Viersen : Land gibt 2,6 Millionen Euro für Schulen nach Corona

Um die Folgen der Pandemie aufzuarbeiten, sollen Schulen in NRW „Extra-Geld“ erhalten (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Viersen Für die Corona-Förderung bekommen Schulen im Kreis Viersen 2,6 Millionen Euro. Das teilten die CDU-Landtagsabgeordneten für den Kreis Viersen, Britta Oellers und Marcus Optendrenk, mit.

Jetzt heiße es für Kinder und Jugendliche: Ankommen nach Corona. Dafür stelle die Landesregierung zusammen mit dem Bund den Schulen für 2021 und 2022 „Extra-Geld“ zur Verfügung. 180 Millionen Euro stehen bereit, davon fließen an die Schulträger im Kreis Viersen 2,6 Millionen Euro.

„Im Rahmen dieses Programms werden Schulen darin unterstützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich aufzuarbeiten und auszugleichen“, so Oellers und Optendrenk. „Im Interesse der Schüler werden wir unsere Schulen unmittelbar finanziell unterstützen. Dazu erhalten die Träger in einem unbürokratischen Verfahren Schulbudgets und Schulträgerbudgets. Darüber hinaus ist vorgesehen, Mittel für Bildungsgutscheine zur Verfügung zu stellen, mit denen einzelne Schüler individuell gefördert werden können.“